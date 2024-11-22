İtfaiye erlerinden kuş ve kediye kalp masajı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen evdeki kuş ve kediye itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince kalp masajı ve suni teneffüs yapılan kuş ve kedi kurtarılamazken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Söke İlçesi Konak Mahallesi'nde üç katlı bir binanın ikinci katında fön makinasından yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin hızla yayılması nedeniyle binanın üçüncü katında mahsur kalan dört kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dumandan etkilenen üç kişiye ise sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak yangında binanın üçüncü katında bulunan evcil kuş ve kediler, dumandan etkilendi. Ekiplerin kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı kuş ve kedi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangının başladığı ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı