‘Kızımız ihmal kurbanı oldu’ diyen ailenin hukuk savaşı

Özel hastanede 3 yıl önce dünyaya gelen ve küvezde beynini oksijen gitmediği için engelli kalan Buğlem Kahraman'ın ailesi, "Kızımız ihmal sonucu engelli kaldı, bunun hesabını versinler" diyerek hukuk mücadelesi başlatırken 3 yıldır davanın başlamamasına isyan ettiler. Çine ilçesinde yaşayan Hacer-Ersin Kahraman çiftinin üç yıl önce Efeler ilçesindeki özel bir hastanede kızları Buğlem dünyaya geldi.

Anne Hacer Kahraman, "Bize bunu yaşatanların hepsinin cezasını çekmesini istiyorum. Adli süreç başladı" dedi.

DAVA 3 YILDIR BAŞLATILAMADI

Doğumun ardından sarılık şüphesiyle alındığı küvezde oksijensiz kalan Buğlem'e serebral palsi tanısı kondu. Kızlarının ihmal kurbanı olduğunu savunan ailesi, özel hastane ve ilgili doktordan şikayetçi oldu ancak sorumlu doktor ifade vermeye gitmediği için 3 yıldır dava başlatılamadı. Hukuk mücadelesi veren ailenin, son günlerdeki 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla ihmal endişesini arttırdı. Aynı özel hastanede geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri de hayatını kaybetmişti.

'KAR KALMASIN'

'Yenidoğan Çetesi' olayları sebebiyle kendi çocukları için de 'acaba' diyerek şüphelendiklerini belirten baba Ersin Kahraman ise hala daha bir gelişme olmadığını söyleyerek, "Bu adli süreç, 3 yıldır sürüyor. Davayı başlatalı 2 yıl oldu. Bir yıl boyunca Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni gelmesi için bekledik. CİMER'e yazdım ve yazdıktan 24 gün sonra Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni verildi. Tam 1 yıl oldu, soruşturma izni verileli. Şu anda savcılıkta ve avukatımızın bize verdiği bilgiye göre doktorun ifadeye gelmediği ve şu anda yakalama kararı dahi çıkmadığını öğrendik. Sürecin hızlandırılması için CİMER'e yazdım. Gerekenlerin yapılmasını rica ediyorum" dedi.