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Haberler Aydın Meteoroloji'den Aydın'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den Aydın'a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'den alınan son hava tahminine göre, yarın (22 Kasım Cumartesi) Aydın'da sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İHA
Meteoroloji’den Aydın’a sarı kodlu uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre, Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren Aydın'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.

Öğle saatlerinden sonra ani soğumayla birlikte kuvvetli yağışın etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.

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