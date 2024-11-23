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Haberler Aydın Gülsüm Çoban’ın eşi Yeni Asır’a konuştu: Sıkıldığını söylese evden giderdim

Gülsüm Çoban’ın eşi Yeni Asır’a konuştu: Sıkıldığını söylese evden giderdim

Aydın’ın ‘Efe Hanımağası’ olarak tanınan Gülsüm Çoban kayıp olarak aranıyordu. Daha sonra ortaya çıkan Çoban, “Ben eşimden uzak kalmak istedim” dedi. Bunun üzerine eşi Özen Çoban Yeni Asır’a özel açıklamalarda bulunarak, “Aramızda bir sorun yoktu. Benden sıkıldığını söylese ben eşyalarımı toplar giderdim” dedi.

ÖZEL HABER FATİH ŞENDİL
Gülsüm Çoban’ın eşi Yeni Asır’a konuştu: Sıkıldığını söylese evden giderdim

Aydın'da hayvancılıkla uğraşan ve 'Efe Hanımağa' olarak bilinen Gülsüm Çoban, önceki günlerde 50 baş koyununu otlatmak için 'meraya gidiyorum' diyerek evinden ayrılmıştı ve sonra da izine rastlanılamamıştı.

Özen Çoban haberi okuduğunda çok şaşırdığını belirtti.

'AFFETMİYORUM'

Fakat kısa bir süre sonra ortaya çıkan Hanımağa, "Ben kaybolmadım. Kocamdan kaçtım" dedi. Bunun üzerine Gülsüm Çoban'ın eşi Özen Çoban, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Çoban, 30 yıllık evli olduklarını, iki kızlarının olduğunu belirterek, "Aramızda hiçbir sorun yoktu. Ben sadece 'çok yoruluyorsun, gel koyunları satıp daire alalım' dedim diye kızdı. Bir daha aramız düzelmedi. Bana gelip senden sıkıldım dese yeterliydi. Düzenini bozmasına gerek yoktu. Ben pılımı pırtımı toplayıp giderdim. Gitmesine inanamadım. Bu saatten sonra geri gelmesini istemem. Ama yine de başı sıkıştığında kapım her zaman açık. Kendisini ne arar ne de sorarım. Ben de onu affetmiyorum" ifadelerini kullandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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