Kanseri yendiler okula koştular! Öğretmenler gününüz kutlu olsun

Aydın'da meme kanserini yenerek geçtiğimiz yıl yeniden öğrencilerine kavuşan ancak hastalığı ikinci kez nüksettiği için bir süredir öğrencilerinden ayrı kalan öğretmen Feride Öztekin (45) herkesi duygulandırdı. Öğretmenler Günü dolayısıyla velilerden maddi bir hediye yerine Mardin Derik'te bulunan köy okuluna kütüphane yapılmasını isteyen Feride öğretmenin talebini yerine getiren veliler de kendisine sürpriz yaparak kütüphaneye 'Feride Öztekin Kütüphanesi' ismini verdi.

Görev yaptığı okulun düzenlediği programda bir süredir hasret kaldığı öğrenciler ve velilerle buluşan Öztekin, velilerin jestine karşılık verip köy okuluna ismini verdiğini öğrenince gözyaşına boğuldu.

"HOŞGELDİN ÖĞRETMENİM"

Aydın Efeler'de görevli Öğretmen Emine Güven (49), geçen yıl rahatsızlanınca hastaneye gitti. Burada çeşitli testler yaptıran Güven, 24 Kasım'da meme kanseri olduğunu öğrendi. Güven, 27 yıllık meslek hayatında ilk kez bir Öğretmenler Günü'nde görevinin başında olamadı.Tedavisine hemen başlanan Güven, yüzlerce öğrenci yetiştirdiği, 20 yıldır görev yaptığı okulundan uzaklaşmak zorunda kaldı. Bu süreçte yakınları, öğrencileri, velileri ve meslektaşlarının bir an olsun yalnız bırakmadığı Güven, test sonuçları temiz çıkınca çok sevdiği öğrencilerine yeniden kavuştu.

'YİNE BU MESLEĞİ SEÇERDİM'

Emine Güven, çok zorlu süreçlerden geçtiğini belirterek, okuluna döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Güven, "Evet tedavim devam ediyor ama öğrencilerime kavuşmak, çocuklarımla birlikte olmak daha güzel. Benim moral kaynağım ayakta tutan en iyi ilacım onlar, onların sevgisi, gülen gözlerle bana bakmaları çok büyük bir şey. Bir daha dünyaya gelsem tekrar öğretmen olurum. Okulun kapısından girdikten sonra artık velilerden çıkıyor onlar benim çocuklarım oluyor" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİSİNİN HAYALİNİ YARIM BIRAKMADI

Serebral palsili lise öğretmeni Senem Arıcı, engeli nedeniyle geziye katılmasına izin verilmeyen depremzede öğrencisinin Çanakkale'yi görme hayalini gerçekleştirdi. Ankara'da Mart ayında "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" etkinlikleri kapsamında başarı belgesi alan öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenlenmesi üzerine Arıcı, öğrencilerinin bu geziye katılmalarını ve tarihi yerleri yakından görmelerini teşvik etti. Fakt depremzede olan ve bedensel engelli Nesibe Çelik, engeli nedeniyle bazı itirazlarla karşılaştı.Arıcı, öğrencisinin hayal kırıklığı yaşamaması için Çanakkale'de yaşayan arkadaşıyla iletişime geçti. Nesibe'nin bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalye kullandığını belirten Arıcı, öğrencisinin başta belediyenin tekerlekli sandalye sistemine uygun rampalı aracı olmadığı için geziye dahil edilmediğini söyledi. Ardından öğrenciyi Çanakkale'ye götürerek, içinde ukte kalmasını engelledi.

ÖZEL GENÇLERDEN ÖZEL ÇİÇEKLER

İzmir'in Bornova ilçesinde eğitim alan özel bireyler, 24 Kasım Öğretmenler Günü için kendi yetiştirdikleri bitkilerle hediyelik çiçekler hazırladı. 'Özel Gençlerden Özel Çiçekler' sloganını kullanarak etiketler tasarladıklarını ve her yıl daha fazla kişi ve kuruma ulaştıklarını söyleyen Tarım Teknolojisi Öğretmeni ve Ziraat Mühendisi Adem Erhan, "Öğretmenlik mesleği çok kutsal. Öğrencilerimiz hem kendi hem de başka okullarda çalışan öğretmenler için bu ürünleri hazırlıyorlar. Bu zincir çığ gibi büyüdü ve biz de siparişlere yetişemez hale geldik" dedi.

TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLAR İÇİN DERS İŞLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ile başlayan 'Hastanede Eğitim Hizmeti' İzmir'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile sürüyor. Bu kapsamda hastane öğretmeni olarak görev yapan Nezih Yaşar Bor, 1995 yılından itibaren tedavi gören çocuklara eğitim veriyor. Özellikle uzun süreli tedavi gören kanser hastası çocukların başucunda ders veren Bor, kimine en baştan okuma yazma öğretirken kimi çocuğa satranç, drama dersleri gibi etkinliklerle motivasyon kaynağı oluyor. Bor, "Amacımız, hastanede uzun süreli yatan çocukların eğitimden geri kalmasına engel olmak. En büyük mutluluğumuz, çocuklarımızın iyileşmesi ve bunun için de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.