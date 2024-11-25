Cihan hoca kalbine yenik düştü

Türkiye genelinde Öğretmenler Günü coşkuyla kutlanırken, Aydın'ın Nazilli ilçesinden üzücü bir haber geldi. Vakıfbank İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 51 yaşındaki Cihan Karaca, bu anlamlı günde kalbine yenilerek yaşamını yitirdi. Karaca'nın vefatı, Öğretmenler Günü sevincine hüzün kattı. Cihan Karaca, kalp krizi geçirmesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde tedavi altına alındı.

'BÜYÜK BEĞENİ TOPLUYORDU'

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cihan öğretmen geçtiğimiz akşam hayatını kaybetti. Karaca, öğretmenlik mesleğinin yanı sıra fotoğrafçılık hobisiyle de dikkat çekiyordu. Çektiği fotoğraflarla sosyal medyada büyük beğeni toplayan Karaca'nın vefatı büyük üzüntüye sebebiyet verdi.

EBEDİYETE UĞURLANDI

Bir çocuk babası Karaca'nın cenazesi, Yeşil Mahalle'de bulunan Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.