Sevgilisini intihara sürükleyen adama 8 yıl hapis

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıştığı işyerinde kendini asan Tennur Akşit'in (39) ölümüyle ilgili yargılanan sevgilisi Cengizhan T. (41) 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Akşit'in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada olayın intihar olduğu tespit edildi. Ancak yakınları tarafından Akşit'e intihara sevgilisi Cengizhan T'nin teşvik ettiği iddia edildi.

Cergizhar T. hakkında, "intihara teşvik" suçundan dava açıldı. Dava sürecinde, Akşit'in 5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cengizhan T.'nin, hakaret içeren mesajlar ve telefon görüşmeleriyle intihara teşvikte bulunduğu kanıtlandı.