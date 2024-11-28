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Haberler Aydın Husumetlisinin evine molotofla saldırdı

Husumetlisinin evine molotofla saldırdı

KAZIM YÖRÜKCE
Husumetlisinin evine molotofla saldırdı

Aydın'ın Efeler ilçesinde motosikletli iki kişi husumetli oldukları bir kişinin evine molotoflu saldırı düzenledi. Saldırı, Sakarya Caddesi üzerindeki bir eve gece saatlerinde gerçekleştirildi. Saldırganlar motosikletle geldikten sonra molotof kokteyli atıp hızla olay yerinden uzaklaştı.

MAHALLEDE TEDİRGİNLİK

Atılan molotof sonrasında evin kapısında küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride bulunan kimse yaralanmadı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak saldırganların kimliklerini tespit etmek için çalışma başlatırken, bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtları da incelemeye alındı. Olayın ardından mahalle sakinleri tedirginlik yaşadı.

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