Aydın’da kadın öğretim üyesinin esrarengiz ölümü

Aydın'da bir öğretim üyesi, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Akademisyenin balkondan mı düştüğü, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanda gece 02.30 sıralarında meydana geldi. ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Pınar Elmas'ı (37) yerde kanlar içinde görenlerin ihbarı üzerine gelen ekipler, hayatını kaybettiğini tespit etti. Dördüncü kattaki evin balkonunda yapılan incelemede kayarak düşmeye ait izler bulunurken, otopsi de yapılacağı öğrenildi.