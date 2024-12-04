Devrilen saman balyalarının altında kalıp öldü

Olay, saat 15.00 sıralarında Umurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli fırıncı Adnan Tunalı, komşusunun hayvanları için aldığı samanların kamyondan indirmesine yardım etmek istedi. Bu sırada saman balyaları bir anda devrildi. 2 çocuk babası Tunalı, balyaların altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, saman balyalarının altından çıkarılan Tunalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Adnan Tunalı'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, alayla ilgili soruşturma başlattı.