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Haberler Aydın Valilikten nezarethanenin demir parmaklarını esnetip kaçan firari hakkında açıklama

Valilikten nezarethanenin demir parmaklarını esnetip kaçan firari hakkında açıklama

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada nezarethanedeki, demir parmaklıkları esneterek kaçan firarinin kısa sürede yakalandığını, olayın yaşandığı gün görevli olan 6 personel hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İHA
Valilikten nezarethanenin demir parmaklarını esnetip kaçan firari hakkında açıklama

Aydın Valiliği, Didim ilçesinde nezarethaneden kaçan firari ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Aralık 2024 günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır.

Göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık 2024 günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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