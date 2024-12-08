Esnafın öfkesi dinmiyor! Yanlıştan dön başkan

Aydın'ın Nazilli ilçesinde belediyeye ait taşınmazlara yüzde 300 kira artışı yapılması esnafı çileden çıkardı. CHP'li Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in ekmekleriyle oynadığını belirten esnaf, Cumhuriyet Meydanı'nda bir kez daha toplanarak Tetik'e isyan etti. CHP'nin 30 yıl sonra aldığı Nazilli Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'in uygulamaları ilçede yaşayanlara adeta isyan bayrağı açtırdı. Başkan Tetik, son olarak Nazilli Belediyesi'ne ait 430 işyerinin tahliye edilmesi için esnafa tebligat gönderdi. Tebligatlar ellerine ulaşan Nazilli esnafı, kararı kapalı otoparkta protesto etti. Geri adım atmayan Başkan Tetik, bu sefer işyerlerine yüzde 300 kira artışı talep ederek taşınmazların belediye iştiraki olan Nazbel A.Ş'ye devredilmesi için girişimde bulundu. Başkan Tetik'in kendileriyle konuşmak yerine cephe almasına tepki gösteren esnaflar esnaf, Tetik'in aldığı kararı Cumhuriyet Meydanı'nda bir kez daha protesto etti.

'HUKUKA AYKIRI'

Esnaf temsilcisi Tuncer Akkız, belediyenin kira artış oranlarına ve taşınmazların belediyeye bağlı şirkete devredilmek istenmesinin hukuka aykırı olduğunu dile getirdi. Akkız, "Belediye, mevcut kiraları yüzde 300'ün üzerinde artırarak metrekare fiyatlarını 900-1000 TL'ye çıkarmak istiyor. Bu artış hem esnaf hem de halk için büyük bir yük olacak. Yasal kira artış oranı yüzde 51,53 olmasına rağmen bu astronomik artış, hukuka ve hakkaniyete aykırı" diyerek tepkisini dile getirdi. Akkız, belediyeye ait taşınmazların NAZBEL A.Ş.'ye devredilmesiyle halkın menfaatlerinin zarar göreceğini ve bu işlemin halk nezdinde güven kaybına yol açacağını ifade etti. Belediye kiracıları arasında 430 esnaf bulunduğunu belirten Akkız, söz konusu kararların doğrudan 2000'den fazla kişiyi mağdur edeceğini vurguladı.