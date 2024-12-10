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Haberler Aydın Bozdoğan pidesi, coğrafi işaret tescilini aldı

Bozdoğan pidesi, coğrafi işaret tescilini aldı

Bozdoğan pidesi, Nazilli Ticaret Odası tarafından yapılan başvurular sonucunda coğrafi işaret tescilini aldı. Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

AA
Bozdoğan pidesi, coğrafi işaret tescilini aldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine özgü "Bozdoğan pidesi", Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, gazetecilere, Bozdoğan pidesinin coğrafi işaret tescili alması için yürüttükleri sürecin tamamlandığını söyledi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun Bozdoğan pidesini tescillediğini kaydeden Arslan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Arslan bölgenin değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bozdoğan'da üzerine manda kaymağı koyularak yapılan pide, kendine özgü tadı ve yumuşak hamuruyla tercih ediliyor.

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