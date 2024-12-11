Aydın’daki çöp ev 7. kez temizlendi

Aydın'nın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri Zafer Mahallesi 12 sokakta bulunan 68 yaşındaki N.A.'ya ait evde bu sefer büyük temizlik yaptı. Adım atılamayacak kadar atık ve eşya ile dolu evin temizliği tüm gün sürdü. Sabah mesaisi ile başlayan temizlik çalışmasında dışarı çıkarılan çöpler, Nazilli Belediyesine ait kepçe ile kamyonlara yüklendi.