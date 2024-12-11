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Aydın'daki çöp ev 7. kez temizlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda 68 yaşındaki N. A'nın evinden gelen kötü kokular komşuları rahatsız etti. İhbar üzerine adrese gelen ekipler daha önce 6 kez çöplerden temizlediği evi yeniden temizledi.

İHA

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Aydın’daki çöp ev 7. kez temizlendi

Aydın'nın Nazilli ilçesinde belediye ekipleri Zafer Mahallesi 12 sokakta bulunan 68 yaşındaki N.A.'ya ait evde bu sefer büyük temizlik yaptı. Adım atılamayacak kadar atık ve eşya ile dolu evin temizliği tüm gün sürdü. Sabah mesaisi ile başlayan temizlik çalışmasında dışarı çıkarılan çöpler, Nazilli Belediyesine ait kepçe ile kamyonlara yüklendi.

Aydın’daki çöp ev 7. kez temizlendi

Temizlik esnasında kötü koku nedeniyle sıkıntılı anlar yaşayan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri belirli aralıklarla yaptıkları temizlik çalışması sırasında ev sahibi N.A.'nın sık sık müdahaleleriyle uğraşmak zorunda kaldı. Biriktirdiği çöplerinin atılmasını istemeyen N.A. Zabıta Müdürlüğü personeli ve temizlik işleri müdürlüğü personellerine zor anlar yaşattı.

Aydın’daki çöp ev 7. kez temizlendi

Gerçekleştirilen temizlik çalışmasında 4 kamyon dolusu çöp çıkartılırken çalışmanın tamamlanmasının ardından mikrop ve haşerelere karşı ilaçlanan ev, kullanılabilir hale getirildi.

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