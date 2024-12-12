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Haberler Aydın Annesiyle tartıştı evi ateşe verip kaçtı

Annesiyle tartıştı evi ateşe verip kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda annesiyle tartışan genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi ateşe verip kaçtı. Yangında küle dönen ev kullanılamaz hale gelirken gencin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Annesiyle tartıştı evi ateşe verip kaçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Terziler Mahallesinde edinilen bilgiye göre, Oktay G, annesi E.A.G ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Sinirlenen genç, ailesiyle birlikte yaşadığı evi yakarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı yangında, ev kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatan jandarma, kaçan genci yakalamak için çalışma başlattı.

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