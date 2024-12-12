Cennet vaadiyle çocuklarını öldürdü!

Esra Erol'un programına katılan Vefa Keskin, Aydın Söke'de aile içinde yaşadığı korkunç olayları anlatı ve babasının 5 kardeşini öldürdüğünü iddia etti. Bu itiraf izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Babasının kendilerine fiziksel ve psikolojik eziyet ettiğini söyleyen Vefa Keskin, yaşanan trajedinin detaylarını paylaştı.

Keskin'in iddialarına göre, 49 yaşındaki annesi Ceyhan Keskin her yıl cennete gitme vaadiyle bir çocuk dünyaya getirdi. Ancak baba Hüseyin Keskin'in bu çocuklardan 5'ini "cennete göndermek" adına öldürerek gömdüğü iddiası, tüm Türkiye'yi şoke etti.

ADETA KABUS EVİ

Keskin, "Evimiz kabus eviydi. Yıllarca o evde işlenen cinayetler görmezden gelindi. Babam Hüseyin keskin kendisini mesih sanıyordu. Doğum sırasında ölürse cennete gideceği vaat edildiği için annem 17 çocuk doğurdu o evde. Bütün doğumları da babam kendisi yaptırdı. Ancak kardeşlerimden 5'i babam tarafından öldürüldü. 2003 yılında Armağan'ı öldürüp gizlice gömdü. 2004'te de bir kardeşim doğduktan 15 gün sonra öldü. 5 kardeşim babam tarafından gözümüzün önünde boğazından sallandırılarak vahşice katledildi ve gizlice yok edildi" dedi.

Babasına annesinin de yardımcı olduğunu dile getiren Keskin, "O evde olan vahşi yaşam son bulmuyordu. Eziyet etmenin onlar için bir hobi bir beslenme bicimi olduğuna karar verdim. İğrenç olan bu hayata sessiz kalınmasına vicdanım el vermedi. Her şeyi itiraf etmeye karar verdim. Annem ve babam saçma sapan inanışları nedeniyle çocuklarını feda ettiler. Annem doğum yaparken öleceği ve cennete gideceğine inandırıldığı için, babama yaptığı katliamlarda yardımcı oluyordu. Annem doğumdan sonra ölmediği için 'beleş cenneti kaçırdım' diyordu" diye konuştu.

'KARDEŞLERİM KURTARILSIN'

BABASININ cezaevine girdikten sonra caniliği, annesi ve abisi Erdem Keskin'e devrettiğini ileri süren Vefa Keskin, annesinin elinde kalan 3 kardeşinin de öldürülmesinden korktuğunu söyledi. Keskin, "Kardeşlerimi annem ve abim öldürmeden kurtarmak istiyorum" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.