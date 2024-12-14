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Haberler Aydın Vatandaşları kandıran dolandırıcı çetesi çökertildi

Vatandaşları kandıran dolandırıcı çetesi çökertildi

Aydın merkezli İzmir ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 paravan şirket üzerinden vatandaşları dolandıran çete çökertildi. Operasyonlarda yakalanan 6 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Vatandaşları kandıran dolandırıcı çetesi çökertildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle 17 paravan şirket üzerinden 1 milyar 411 milyon 463 bin TL para hareketi tespit etti. Büyük miktarda haksız kazanç sağlayan şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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