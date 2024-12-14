Vatandaşları kandıran dolandırıcı çetesi çökertildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yatırım vaadiyle 17 paravan şirket üzerinden 1 milyar 411 milyon 463 bin TL para hareketi tespit etti. Büyük miktarda haksız kazanç sağlayan şüphelilerin adresini tespit eden ekipler, Aydın, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.