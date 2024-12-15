Engelleri aşıp rekorlar kırdı

Aydın Didim'de babası Yılmaz Atacan ile birlikte yaşayan Erdem Günay Atacan, 7 yıl önce denizde tek başına yüzerken sahilde tesadüfen bulunan kurum görevlileri tarafından fark edildi. Gencin yüzme branşındaki yeteneğinin keşfedilmesinin ardından gencin yarışmalara katılması amacıyla Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü kuruldu. Kulübün tek engelli sporcusu Atacan, şampiyonalara katılmak için çalışmalara başladı.

YARIŞTA FIRTINA GİBİ ESTİ

İlk yıllarında haftanın 5 günü 120 kilometre otobüs yolculuğu yaparak il merkezindeki yüzme havuzuna gelen özel sporcu, azimli çalışmasının karşılığını 7 yılda 50'ye yakın kazandığı madalya ile aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken genç ile yakından ilgilendi. Kömürcüoğlu, Atacan'ın yaşadığı ulaşım sorununu çözerek Didim'deki bir okulun havuzunda antrenmanlarını yapmasını sağladı. Türkiye Özel Sporcular Federasyonu'nca Antalya'da düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda geçen yıl 3 madalya alan Atacan, bu yılki şampiyonada fırtına gibi esti. Erdem şampiyonada 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 200 Metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü, 400 serbest ve 100 metre kurbağalama yarışlarını birinci tamamlayıp kazandığı 7 altın madalya ile Aydın'ı gururu oldu. Atacan ayrıca 50 metre sırtüstü, 50 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 200 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü kategorilerinde Türkiye rekoru kırdı. Erdem ise "Kulaç atarken kendimi çok iyi hissediyorum. En büyük hayalim milli forma ile madalyalar kazanmak" dedi.