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Haberler Aydın Sokak kedilerini tarım ilacı ile zehirlediler

Sokak kedilerini tarım ilacı ile zehirlediler

KAZIM YÖRÜKCE

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Sokak kedilerini tarım ilacı ile zehirlediler

Aydın'ın Efeler ilçesinde 2 kedinin zehirlenerek öldürülmesi vatandaşların tepkisini çekti. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Körfez Caddesi üzerindeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Site sakinlerince beslenen kedilerin mamalarına tarım ilacı konuldu.

Sokak kedilerini beslemek için evinden çıkan Gülent Önayak, 2 kedinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını fark etti. Daha önce de sitede kedilerin zehirlendiğini belirten Önayak, "Komşumuzun biri kedi mamalarına tarım ilacı attığını kendi ağzıyla itiraf etmiş. 2 kediyi cansız halde görünce polise bilgi verdim. Bu caniliği yapan insan olamaz" dedi

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