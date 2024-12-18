Aydın’da acı olay! Kardeşini korumak isteyen ağabey can verdi

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

İki kardeşten birinin hayatını kaybettiği, diğerinin ise ağır yaralandığı kaza anı ise çevredeki işletmelerin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde H.K.'nin kaldırımdan yola indiği ve ağabeyi Hüsnü Küçükoğlu'nun da kardeşini muhtemel bir bir kazadan korumak için arkasından gittiği ve yolda ilerleyen bir otomobilin iki kardeşe çarpma anları yer aldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.