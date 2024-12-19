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Aydın'da üniversite hastanesi yakınında bomba paniği

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine yakın bölgede bulunan sahipsiz çanta panik yarattı. İhbar üzerine bölgeye gelen bomba imha uzmanları kontrollü şekilde çantayı patlattı. Yürekleri ağza getiren çantanın içinde bebek bakım malzemeleri olduğu ortaya çıktı.

İHA

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Aydın’da üniversite hastanesi yakınında bomba paniği

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi Kampüsü'nde edinilen bilgiye göre, vatandaşlar hastane otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli olduğu düşünülen bir çanta buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, bomba imha ekiplerine bilgi verildi. Polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı.

Bomba imha ekibinin gelmesi sonrasında şüpheli çanta, fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Kısa süreli paniğe sebep olan çantadan biberon, mama gibi bebek bakım malzemeleri çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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