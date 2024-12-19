Kardeşi için canını verdi

Aydın'da "kendimi yola atacağım" diyerek yola fırlayan alkollü kardeşini kurtarmak isteyen kahraman abi canından oldu. Ağabey Hüsnü Küçükoğlu (43) olay yerinde can verirken, kardeşi Harun Küçükoğlu (41) ise ağır yaralandı. Yürekleri burkan feci kaza, Nazilli ilçesi İsabeyli mahallesi Aydın-Denizli Karayolu üzerinde meydana geldi.

Harun Küçükoğlu

İddiaya göre Ağabey Hüsnü ve kardeşi Harun Küçükoğlu bir mekanda alkol aldıktan sonra eve gitmek için yaya olarak yola çıktı. Küçükoğlu Aydın- Denizli karayoluna geldiklerinde "kendimi yola atacağım" diyerek yola fırladı.

Kazada vefat eden Hüsnü Küçükoğlu'nun yakınları, "Harun'u kurtarmak için kendi canını feda etti. Hepimiz için bir kahramandı" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Kardeşinin yola fırladığını gören ağabey Hüsnü, bu esnada kardeşine doğru otomobilin geldiğini görüp otomobilin önüne atladı. Kardeşini kaldırıma doğru iten ağabey otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklendi. Kardeşi Harun ise otomobilin aynasının çarpmasıyla kaldırıma savruldu. Küçük kardeş ölümden kurtulurken, ağabeye çarpan otomobil talihsiz adamı metrelerce sürükledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüsnü Küçükoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Harun Küçükoğlu ise ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ise, acı olayın ne kadar hızlı ve trajik bir şekilde geliştiğini ortaya koydu.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

KAZAYA karışan 32 AEL 657 plakalı otomobilin sürücüsü ise, olayın şoku ile uzun süre kendine gelemedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün ifadesinin alınmasının ardından adli işlemlerinin devam edeceği öğrenildi.