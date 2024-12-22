15 yaşında aşırı hızdan can verdi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 3 arkadaşın birlikte bindiği ve aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet, önce otomobile ardından bir evin demir bahçe kapısına çarptı. Feci kazada 15 yaşındaki Ramazan Gökçe yaşamını yitirdi.

Nazmi Karapınar idaresindeki motosiklet tali yola dönüş yapmak isteyen M.Ö idaresindeki otomobile çarptı. Savrulan motosiklet yolun üzerindeki evin demir bahçe kapısını kırıp evin bahçesine girdi. Durumu ağır olan Gökçe kurtarılamadı. M.Ö ise Karacasu Adliyesinde çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.