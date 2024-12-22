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Haberler Aydın Genç anne trafik kazası kurbanı

Genç anne trafik kazası kurbanı

28 yaşındaki anne Derya Buçan, Aydın- İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 6 yaşındaki çocuğu ve eşi ise korkunç kazadan sağ kurtuldu.

KAZIM YÖRÜKCE

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Genç anne trafik kazası kurbanı

Aydın'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobilde yolcu konumunda bulunan Derya Buçan yaşamını yitirirken 34 yaşındaki eşi Rıdvan Buçan ve 6 yaşındaki çocukları yaralandı. Kaza, Aydın- İzmir Karayolu Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. İzmir istikametinden Aydın yönüne gitmekte olan Rıdvan Buçan yönetimindeki 09 EB 225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobilde bulunan Derya Buçan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eşi Rıdvan Buçan ile 6 yaşındaki çocukları D.B. ise yaralı olarak Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Buçan'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürülüyor.

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