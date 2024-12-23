CHP’li başkana tabutlu tepki

AYDIN'IN Söke ilçesinde esnaf, "Sosyete Pazarı" adı altında Sökespor'a destek gerekçesiyle kurulan pazarın yerel esnafı zor durumda bıraktığını belirterek, Söke Belediye Başkanı CHP'li Mustafa İberya Arıkan'a sert tepki gösterdi.

Belediye binası önüne yürüyen kalabalık, ellerinde çelenkler, üzerinde 'belediyenin eseri' yazan tabut ve işyerlerinin anahtarlarını belediyenin önüne attı.

Esnaf , "Size verdiğimiz oylar haram olsun, ellerimiz kırılsın" şeklinde sloganlar atarak, yerel esnafın haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Eyleme Aydın Esnaf Odası Birlik Başkanı Muhammed Ali Künkçü ve Söke Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu da katılarak destek verdi.