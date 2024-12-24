Yangın ihbar sistemi facianın önüne geçti

Aydın'daki yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, iş yerinde bulunan yangın ihbar sistemden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.