Sağanakta evini su bastı! Aile canını zor kurtardı

Becet ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşadıklarını anlatan İrfan Becet, "Evimizden dışarı çıkamadık. Buradan taşan lağım suları diğer evleri de rahatsız ediyor. Onlar da mağdur oldu. Ayrıca kümesimizdeki tavuklar da öldü" dedi. Oğlu İsmail Becet de evde mahsur kaldıkları için okuluna gidemediğini belirtip, "Bugün sınavım vardı. Çok üzgünüm" diye konuştu.