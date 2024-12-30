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Aydın'da uyuşturucu operasyonu

Aydın'ın Karacasu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik koordineli çalışmada operasyon için düğmeye basıldı. Palamutçuk Mahallesi'nde C.Ö. (23) isimli şüpheli şahsın aracında, ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramada; 3 kilo 700 gram kubar esrar ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli C.Ö. de jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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