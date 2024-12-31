Aydın’da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Daire sakini bir de paramızı vermediği gibi haklıymış gibi polis çağırdı. Memur arkadaşlar haklı olduğumuzu gördü. Şartnameleri gördüler. Doğal bir şekilde biz buna karışamayız, müdahale edemeyiz diye hak verdi bize gitti. Bu şekilde biz de söküyoruz işte" diye konuştu. Büyük emeklerle yapılan 5 katlı apartmanın dış cephesinin bir kısmı sökülünce apartman kötü bir görünüme büründü.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız