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Haberler Aydın Aydın'da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Aydın'da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı binanın dış cephesini 15 günde tamamlayan ustalar, iş sonunda paralarını alamadıkları iddiasıyla bir dairenin dış cephesini kısa sürede sökerek parçaladı.

İHA

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Aydın’da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Aysın'da edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın kaplama işini alan dış cephe kaplama ustası Hüseyin Koçer, daire başı 45 bin liraya anlaştı. İş bitiminde ödemeyi almak üzere daire sahipleriyle sözleşme imzalandı.

Aydın’da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

15 gün içerisinde apartmanın iç ve dış cephesini yapan Koçer ve çalışma arkadaşları, işi teslim etti. İş sonunda apartmandaki bütün daire sakinleri ödemeyi yaparken ikinci kattaki ev sahibinin parayı ödemediği iddia edildi. Bunun üzerine apartmana gelen ustalar, emeklerinin karşılığını alamadıklarını söyleyip kürek ile ikinci katın dış cephesini söküp parçaladı. İsmi öğrenilemeyen daire sahibi tarafından olay yerine polis çağrılırken, polis ustaların sözleşmesini kontrol edip olay yerinden ayrıldı.

Aydın’da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Paralarını alamadıklarını ve bunu da gururuna yediremediklerini belirten dış cephe kaplama ustası Koçer, "Biz buranın dış cephesinin mantolamasını aldık. Burada beş daire var. Daire başı 45 bin lira olarak anlaştık. Bütün dış cephe iç cephe işlemini bitirdik. Herkes ödemesini yaptı. İkinci kattaki daire sakini ödemesini yapmadı. Yapmayacağını söyledi. Biz de gururumuza yediremediğimiz için emeğimizin karşılığını alamadığımız için sökmeye karar verdik

Aydın’da parasını alamayan işçiler adaleti sağladı! Yaptıklarını tek tek söktüler

Daire sakini bir de paramızı vermediği gibi haklıymış gibi polis çağırdı. Memur arkadaşlar haklı olduğumuzu gördü. Şartnameleri gördüler. Doğal bir şekilde biz buna karışamayız, müdahale edemeyiz diye hak verdi bize gitti. Bu şekilde biz de söküyoruz işte" diye konuştu. Büyük emeklerle yapılan 5 katlı apartmanın dış cephesinin bir kısmı sökülünce apartman kötü bir görünüme büründü.

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