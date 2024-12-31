Kuşadası’nda korkutan patlama! Olay anı kamerada

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Hacıfeyzullah Mahallesi'nde, kopan elektrik kablolarının patlamalarla yanması etrafa tehlike saçtı. Bölge sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasına neden olan olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Hacıfeyzullah Mahallesi Bezirgan Sokak'ta dün gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Mahalle sakinlerinin kısa süreli panik yaşamasına neden olan olayda, motosikletli bir şahıs kabloların yanından geçerken meydana gelen patlamadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrenin güvenlik çemberine alınmasından sonra gelen elektrik ekipleri de direklerdeki elektriği kesti. Kopmalar nedeniyle sokak içerisindeki bazı evlere bir süre elektrik verilemedi.