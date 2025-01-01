Develer Kuşadası’nda 6 yıl sonra arenaya çıktı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde 6 yıl aradan sonra düzenlenen 'Kuşadası Deve Güreşi Festivali', renkli görüntülere sahne oldu. Yaylaköy Mahallesi'nde Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle Kuşadası Deveciler Derneği tarafından organize edilen festivale Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden gelen 120 namlı pehlivan deve katıldı. Festivalde, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Kuşadası Deveciler Derneği Başkanı Yılmaz Ünal ve ilçe protokolü de yer aldı. Festival sonunda dereceye giren develerin sahiplerine kupaları Günel ve diğer protokol üyeleri tarafından takdim edildi.