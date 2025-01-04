Başkan Kaya’dan yılın ilk deve güreşine davet

AYDIN İncirliova'da AK Partili Belediye Başkanı Aytekin Kaya, deve güreşlerinin başkenti kabul edilen ilçesinde yapılacak 2025 yılının ilk deve güreşi heyecanına tüm vatandaşları davet etti. İncirliova'nın ünlü devecilerinden merhum Adem Korucu ve Hüsamettin Aydoğdu anısına düzenlenen festival, Nuri Deveci Güreş Alanı'nda gerçekleşiyor. Her yıl binlerce vatandaşı bir araya getiren, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin ünlü pehlivan develerinin arenaya çıkacağı festivalde bu yıl da büyük bir coşku yaşanması bekleniyor.

Nuri Deveci Güreş Alanı'nda devam eden hazırlıkları yerinde takip eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Deve Güreşlerinin Başkenti İncirliova'mıza yakışan, muhteşem bir deve güreşi festivalinin hazırlığı içerisindeyiz. Tüm vatandaşlarımız gibi biz de festival gününün gelmesini sabırsızlıkla beklerken bir yandan gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz" dedi