Sınırları zorladı kazayı ucuz atlattı! 140 km hızla mucize kurtuluş

Aydın'da traktöre çarpan motosikletin hız ibresi 140 kilometrede takılı kalırken hız tutkunu 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hasan Ateş ile arkadaşı Bora Aksoy yaralandı. Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Hasan Ateş yönetimindeki 09 ABL 782 plakalı traktör, Jurnalı Caddesi'nden kavşağa çıkarken, Çevreyolu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ateş yönetimindeki 09 ALB 004 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI!

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ateş ile motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Aksoy yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ateş'in hayati tehlikesinin bulunduğu, Aksoy'un ise durumunun daha iyi olduğu bildirildi. Öte yandan motosiklet sürücüsü Ateş'in ehliyetsiz olduğu belirlendi.