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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu

Aydın'da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 36 yaşındaki Hasan Ayan'ın cansız bedeni kardeşi tarafından yaşadığı evde bulundu. Merdiven boşluğuna asılı halde bulunan Ayan'ın ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

İHA

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Aydın’da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu

Aydın'daki korkunç olay, dün gece Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ayan'dan (36) bir süredir haber alamayan kardeşi U.A., abisinin yaşadığı eve gitti. Kapıdan içeri giren U.A., abisini merdiven boşluğunda asılı halde buldu.

Aydın’da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Hasan Ayan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Şahsın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Aydın’da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu Aydın’da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu Aydın’da korkunç olay! Ağabeyini merdiven boşluğunda asılı halde buldu

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