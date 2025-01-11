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Haberler Aydın Aydın'da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın'da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji tahminlerine göre Aydın'da pazar günü etkili olması beklenen şiddetli sağanak yağış sebebiyle Meteoroloji'den sarı kod uyarısı yapıldı.

İHA

Giriş Tarihi:

Aydın’da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

Aydın genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşlar uyarılırken, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Aydın için sarı kod uyarısı yaptı. Şiddetli sağanak yağışın 12 Ocak gününden itibaren etkili olması beklenirken, Aydın'ın tüm ilçelerinde yağışın metrekare başına yaklaşık 21 ila 50 kilogram şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Aydın genelinde yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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Aydın’da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor Aydın’da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor Aydın’da pazar günü kuvvetli yağış bekleniyor

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