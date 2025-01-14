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Haberler Aydın Aydın'da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın'da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın'da tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik denetlemeler sonucunda toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Aydın’da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, tağşiş yağ imalat ve ticareti yapan firmalara yönelik Tarım İl Müdürlüğü ekipleriyle koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan ortak çalışmalar neticesinde iki araç içerisinde, 3 adet bitkisel depo içerisinde 3 bin litre ve 36 koli içerisinde 5 litrelik şişelere doldurulmuş 850 litre olmak üzere toplamda 3 bin 850 litre tağşiş yağ ele geçirildi.

Aydın’da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

Olayla ilgili yakalanan 2 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken, İl Tarım Müdürlüğü tarafından da toplam 288 bin 76 TL idari para cezası uygulandı. Tağşiş yağ ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız süreceği öğrenildi.

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Aydın’da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi Aydın’da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi Aydın’da 3 bin litre tağşiş yağ ele geçirildi

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