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Haberler Aydın Kuşadası'nda 'Dur' ihtarına uymayan lastik bottaki 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ölü, 3 kayıp, 32 yaralı

Kuşadası'nda 'Dur' ihtarına uymayan lastik bottaki 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ölü, 3 kayıp, 32 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenlerin lastik botu, Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayıp ilerleyişini sürdürmesi sonucu facia yaşandı. Kaçmaya çalışırken bottan denize düşen 6 kaçak göçmenden 3'ü boğuldu, 3'ü ise kayboldu. Karaya çıkartılan 32 göçmenden yaralı olan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, kayıp 3 kaçak göçmen için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

DHA

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Kuşadası’nda ’Dur’ ihtarına uymayan lastik bottaki 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ölü, 3 kayıp, 32 yaralı

Aydın'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 23.00 sıralarında Kuşadası ilçesine bağlı Davutlar Mahallesi açıklarında hareket halinde bir lastik bot olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik bottaki kaçak göçmenlere 'dur' ihtarında bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin ihtarına uymayan lastik bottaki kaçak göçmenler kaçmaya çalıştı.

Kuşadası’nda ’Dur’ ihtarına uymayan lastik bottaki 6 kaçak göçmen denize düştü: 3 ölü, 3 kayıp, 32 yaralı

Bu sırada, lastik botta bulunan kaçak göçmenlerden 6'sı denize düştü. 3 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, botta bulunan 32 kişi karaya çıkartıldı. Aralarında yaralı olan 1 kaçak göçmen hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Sahil Güvenlik ekipleri kayıp 3 kaçak göçmen için arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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