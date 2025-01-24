Küçük Cemre hayata tutundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde hastanede 500 gram doğan Eylül Cemre, 130 gün süren tedavisinin ardından hayata tutunmayı başardı. Geçtiğimiz yıl, 6 aylık hamile olan Melek Tuna, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu. Bu süreçte erken doğum yapan anne Tuna, henüz 500 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğiyle zor bir mücadeleye başladı. Prematüre olarak doğan ve organları henüz yeterince gelişmemiş olan Eylül Cemre beyninde, bağırsaklarında ve gözlerinde oluşan riskler nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yaklaşık 130 gün boyunca burada tedavi gören minik Eylül Cemre, 2 kilo 600 gram ağırlığa ulaşarak sağlığına kavuştu.

'O BİZİM MUCİZEMİZ'

Başarılı bir tedavi sürecinin ardından annesiyle evine gönderilen Eylül Cemre için hastane ekibi büyük bir mutluluk yaşadı. Yenidoğan Bilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ayşe Anık "Eylül Cemre doğduğunda genel durumu oldukça kötüydü, hayati riski yüksekti. Eylül Cemre bizim mucizemiz" ifadelerini kullandı.