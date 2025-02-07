Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkan TIR'ın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. TIR'da sıkışan kız çocuğu kendisini kurtaran komisere "Beni bırakma polis amca" diyerek sıkı sıkı sarılırken, komiser de sağlık ekiplerine teslim ettiği kızın yanından ayrılmadı. Yeniköy yolu üzerinde virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçan yem yüklü TIR'da bulunan sürücüyle birlikte 4 kişi, araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, adeta zamanla yarışarak araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından araçta sıkışan 3 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. O esnada kurtarma çalışmalarına destek veren komiser Kadir Şimşek, araçtan çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine teslim etti. Kurtarılan küçük kız ise kendisini kurtaran komiser Şimşek'e "beni bırakma polis amca" diyerek sıkı sıkı sarılması tanık olan herkesi duygulandırırken, Komiser Kadir Şimşek de sedyeye bindirdiği küçük kızın yanından bir an olsun ayrılmadı.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Kazada sürücü Bahattin Sönmez'in hayatını kaybettiği, TIR'da bulunan ve hastaneye kaldırılan yaralıların O.K. (17), M.T. (16), A.A. (15) isimli kişiler olduğu öğrenildi. Yaralı olarak kurtarılan biri erkek ikisi de kız üç çocuk, ölen sürücüyü tanımadıklarını söyledi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.