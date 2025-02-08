Aydın’da yangın faciası: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'daki yangın, Sazlı Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği yangında evde bulunan Hasan Kahraman isimli yaşlı şahsın alevler arasında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.