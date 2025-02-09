Taburcu olan hasta hastane çıkışında öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Recep Abbaslar, taburcu edilip, yakınlarına teslim edildi. Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede gözleri kapalı ve hareketsiz olduğu anlar kayda alındı. Recep Abbaslar'ın ölü olarak taburcu edildiği iddia edildi.

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Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: "30 Ocak'tan itibaren özel bir hastanede 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat'ta saat 10.35 itibariyle taburcu edildiği kayıtlardan görülmüştür. Tekerlekli sandalyeyle acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir."

'DURUMUNUN KÖTÜ OLDUGUNU FARK ETTIM'

Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar (42), hastaneden şikayetçi olacaklarını belirterek, "Dedem KOAH rahatsızlığı nedeniyle devlet hastanesinde tedavi görürken, özel hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakımda tutuldu. Dün taburcu işlemleri yapıldı. Başında yakınlarımız vardı, beni aradılar. Dedemin bilincinin yerinde olmadığını söylediler. Hemen hastaneye gittim. Durumunun kötü olduğunu fark ettim. Ölmüş müydü, hayatta mıydı o an anlamadık. Oradakilere tepki gösterdim. Üzgünüz. Konunun takipçisi olacağız. Şikayetçiyiz" dedi. Öte yandan olayla ilgili savcılık tarafından da adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.