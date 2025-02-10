Komşusuna sinirlenip balkondan atladı!

AYDIN'DA komşu kavgasında sinirlerine hakim olamayan kadın, balkondan atladı. Nazilli'de, halı silkeleme nedeniyle iki komşu arasında tartışma çıktı. Sümer Mahallesi 54 Sokak'ta gece saatlerinde meydana gelen olayda Zuhal Cankurt, ikinci kattaki evinin balkonunda halı silkerken, alt komşusu toz nedeniyle rahatsız olarak Cankurt ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zuhal Cankurt, komşusunun yanına gitmek için balkonundan atladı ancak sokakta bulunan tuğlanın üzerine düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cankurt'un hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi