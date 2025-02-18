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Haberler Aydın FETÖ'cü eski müdür çamaşırların arasından çıktı

FETÖ'cü eski müdür çamaşırların arasından çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ üyesi 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A. polise yakalanmamak için her yolu denedi. Eski müdür balkonunda kurutmalıktaki çamaşırların arasında saklanırken yakalandı.

İHA

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FETÖ’cü eski müdür çamaşırların arasından çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır aranan ve kamudan ihraç edilen İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.'nın yakalanması için operasyon başlattı.

FETÖ’cü eski müdür çamaşırların arasından çıktı

BALKONDA KURUTMALIKTAKİ ÇAMAŞIRLARIN ARASINA SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Düzenlenen operasyonda N.A. evinin balkonunda bulunan kurutmalıkta asılı çamaşırların arasına saklanarak kendini kamufle etmek istese de polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerce saklandığı yerden çıkartılan N.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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