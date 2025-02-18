FETÖ’cü eski müdür çamaşırların arasından çıktı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 4 yıldır aranan ve kamudan ihraç edilen İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.'nın yakalanması için operasyon başlattı.

BALKONDA KURUTMALIKTAKİ ÇAMAŞIRLARIN ARASINA SAKLANMAYA ÇALIŞTI

Düzenlenen operasyonda N.A. evinin balkonunda bulunan kurutmalıkta asılı çamaşırların arasına saklanarak kendini kamufle etmek istese de polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerce saklandığı yerden çıkartılan N.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.