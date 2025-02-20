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Haberler Aydın Didim’e ev almaya gelen kadın kazada can verdi

Didim’e ev almaya gelen kadın kazada can verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde taksinin çarptığı 70 yaşındaki Şeyda Konukoğlu hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Giriş Tarihi: Gazete

Didim’e ev almaya gelen kadın kazada can verdi

AYDIN'IN Didim ilçesinde ticari taksinin çarptığı 70 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Şeyda Konukoğlu'nun yazlık almak için Didim'e geldiği öğrenildi. Kaza, Atatürk bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Umutcan Rençber'in (22) kullandığı ticari araç, yaya yolunda karşıya geçmeye çalışan Şeyda Konukoğlu'na (70) çarptı.

Didim’e ev almaya gelen kadın kazada can verdi

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Konukoğlu ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Konukoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Konukoğlu'nun İstanbul'da yaşadığı, Didim'den yazlık almak için eşiyle birlikte ilçeye geldiği öğrenildi.

Didim’e ev almaya gelen kadın kazada can verdi

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadesi sonrasında ticari taksi şoförü ile kaza öncesinde taksiyle yarış yaptığı ileri sürülen ve makas atan bir otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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