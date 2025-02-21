Aydın’da çöp ev isyanı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kötü koku nedeniyle şikayetçi olduğu evden 7 traktör römorku dolusu çöp çıktı. Ekiplerin temizliğinin ardından ev ilaçlanıp temizlendi.

Kurtuluş Mahallesi 119'uncu Sokak'taki İrfan Sezer'e ait evden kötü kokular geldiği ihbarıyla, bölgeye, Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Eve gelen belediye ekipleri, içeri girdiklerinde çöp yığınıyla karşılaştı. Alınan izinlerin ardından evde yapılan çalışmada 7 traktör römorku dolusu çöp çıkarıldı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanıp temizlendi. Söz konusu evden daha önce de 7 kez çöplerin çıkartılıp, temizlendiği bildirildi.