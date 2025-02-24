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Haberler Aydın Aydın'da "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'da "Kıskaç-40" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

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Aydın’da Kıskaç-40 operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik döner restoran zincirine düzenlenen operasyon kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aydın'da gözaltına alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Nazilli'de bir döner işletmesinin sahibi olduğu öğrenilen N.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’da Kıskaç-40 operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Antalya merkezli 31 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonunda, bir döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı belirlenen, aralarında kamu personeli 10 kişinin de bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

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