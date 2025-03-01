Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek alev alev yaktı

Olay, Nazilli ilçesi Şirinevler Mahallesi Kapalı Pazar Yeri yakınındaki boş arazide meydan geldi. Edinilen bilgiye göre İ.Ö. isimli bir kadın, iddiaya göre kendisine ait olan 48 PL 299 plakalı aracını ilçedeki birçok tamir ustasına götürdü. Aracının bir türlü tamir edilmediğini ve ustaların sadece para aldığını söyleyen kadın, duruma tepki gösterdi. Aracını boş bir araziye getiren İ.Ö., park ettiği aracını benzin dökerek ateşe verdi. O anları canlı yayın açarak cep telefonu ile kaydeden kadın, oto tamircilerine isyan ederek 'Evet, hep söylüyordum. Şakaydı şimdiye kadar. Artık gerçek oldu. Nazilli'deki hiç bir tamirci bu arabayı doğru düzgün tamir edemedi. Para aldılar. Başka yaptıkları hiç bir şey yok.

Ben ekmeğimi bu arabayla kazanıyorum. Beni tanımayanınız yoktur. Şimdi görsel bir şölene hazır olun. Şakaydı, gerçek oldu. Bu arabayı yakacağım. Bu arabayı bana aldıran, satan, tamir edemeyen kim varsa onlara ibret olsun. Hakkım helal değil" dedi. Aracına benzin döken ve daha sonra ateşe veren kadın, o anları sosyal medyada paylaştı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamircilere sinirlenen kadın, polis ekipleri tarafından sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.