AK Partililer balıkçıların derdini dinledi

AK Parti Aydın Milletvekilleri, ilde faaliyet gösteren su ürünleri üretici kooperatif başkanlarıyla Didim'de bir araya geldi. Balıkçıların su ürünleri üretiminin desteklenmesi ve balıkçı barınakları projelerine ilişkin talepleri dinlendi. Açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, "Su ürünlerimizin üretiminin geliştirilmesi, kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımı, üretimin planlanması ve desteklenmesine ilişkin konular ile balıkçı barınaklarımızla ilgili projelerimize yönelik istişarelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için Başkanlarımıza teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.