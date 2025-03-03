Engelli küçük Halil okuluna rahat gidecek

AYDIN'IN Efeler ilçesine bağlı Umurlu mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki engelli Halil İbrahim Ateş'e okuluna daha rahat gidebilmesi için akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Engelli Halil İbrahim Ateş'in annesi oğlunun okula giderken çok zorlandığını ve sokağa çıkamadığı için üzüldüğünü belirterek Aydın Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Yücel Balkım'dan akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Okullardaki mavi kapak kampanyasına öğrencilerin verdiği destek sayesinde temin edilen tekerlekli sandalyelerle engelli bireylerin yüzünü güldüren derneğin başkanı Balkım, bu isteği geri çevirmedi.

"ÇOCUĞUMUZU MUTLU ETTİK"

Mübarek Ramazan ayının başlangıcında ortopedik yürüme engelli çocuğu mutlu ettiklerini belirten Balkım, "Küçük Halil'e okul hayatında ve derslerinde başarılar dileriz. Akülü tekerlekli sandalyesini küçük çocuğumuz güle güle, hatasız, kazasız kullansın inşallah" dedi.