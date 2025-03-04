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Aydın'da yaşlı adam çöp evde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde yangın ihbarı üzerine belirtilen adrese giden ekipler, çöp evde yalnız yaşayan yaşlı adamı ölü olarak buldu. Yaşlı adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

İHA

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Aydın’da yaşlı adam çöp evde ölü bulundu

Son dakika Aydın haberleri... Aydın'daki olay, Akbük Mahallesi 5855 Cadde Çamlıköy Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri eve girerek Yusuf Kamil Ulukuz'u hareketsiz yatar halde buldu.

Aydın’da yaşlı adam çöp evde ölü bulundu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ulukuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni gerekli incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde evin içerisindeki çöpler dikkat çekti.

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